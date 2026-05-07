Tomás Vodanovic sorprende con especial invitación a BTS para visitar Maipú: “Más que bienvenidos…”

La locura por BTS ya cruzó todos los límites y ahora hasta la política chilena se metió de lleno en la fiebre ARMY. Después de que cerca de 50 mil fanáticos desataran el caos en el centro histórico de Ciudad de México, en Chile comenzó una inesperada movida para llevar a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook nada menos que al icónico Templo Votivo de Maipú.

La idea nació desde ARMY Chile, que lanzó una intensa campaña en redes para convertir el templo en una parada obligatoria durante la esperada visita del grupo a nuestro país, donde ya tienen agendados tres conciertos para octubre. Y la petición no pasó desapercibida.

"El Templo Votivo ha sido escenario para todos, ahí han estado figuras religiosas, presidentes e incluso cantantes. Si el santuario es un lugar de encuentro para Chile, ¿por qué BTS no puede estar ahí si ellos también mueven multitudes y traen un mensaje positivo?", expresó la comunidad en redes sociales.

Pero el tema escaló todavía más cuando el propio alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, decidió sumarse públicamente al fenómeno k-pop y abrió de par en par las puertas de la comuna para recibir a los ídolos coreanos.

"Más que bienvenidos en nuestro hermoso Templo. Si vienen a Chile, Maipú los espera con los brazos abiertos", aseguró el jefe comunal.

Como era de esperarse, las redes explotaron y el fan club oficial chileno reaccionó de inmediato al guiño del alcalde.

"Lo amamos alcalde, gracias por tanto", escribieron en respuesta.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo de cara a los shows que BTS realizará el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, donde miles de fanáticos ya cuentan los días para el regreso del fenómeno mundial a Chile.

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