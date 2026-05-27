Fran Maira admite que accidente en Lo Barnechea "fue el peor momento de mi vida”

Fran Maira volvió a hablar del accidente de tránsito que protagonizó hace tres meses y que dejó con graves lesiones a un motorista que sigue en recuperación.

En entrevista con LUN, la exchica reality contó que el siniestro vial en Lo Barnechea "me hizo caer en un hoyo, en el peor momento de mi vida".

De igual forma, sostuvo que "estuve meses desaparecida de todo, sin hablar con ningún medio. Sólo subí una historia en que hablaba de eso y algunas fotos de antes del accidente. Comencé una terapia con psicólogo, psiquiatra y medicamentos".

En ese sentido, recalcó que "dejé todo: «Fiebre de Baile», «Cuánto vale el show», mi carrera como cantante. Pensé que era mi final como figura pública y que si mi carrera terminaba no importaba".

A ello añadió sobre el joven lesionado que "tenía muchos deseos de estar ahí para ayudarlo. Me han recomendado que no lo haga, además que no creo que su familia quiera verme. Por ahora mi papá está en contacto diario con la familia de él".

Por último, la influencer también manifestó que "espero que algún día me perdone, lo siento mucho. Nunca fue mi intención hacerle daño".

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