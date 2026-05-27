Pamela Díaz lleva a Junior Playboy a tribunales tras explosivas acusaciones: Helhue Sukni defenderá a La Fiera

La guerra entre Pamela Díaz y Junior Playboy explotó fuera de la televisión y ahora terminó en tribunales. La animadora decidió llevar el conflicto hasta la justicia después de las incendiarias declaraciones que lanzó el exchico reality en un programa web.

Todo comenzó hace algunos días, cuando José Luis Concha, más conocido como Junior Playboy, apareció en el espacio digital "Cuéntamelo todo y exagera", donde se fue con todo contra su excompañera de reality y lanzó acusaciones que rápidamente encendieron la polémica.

"Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Diaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality", aseguró Junior.

Pero eso no fue todo. El exintegrante de "Tierra Brava" también afirmó que dentro de los programas nadie se atrevía a enfrentar a “La Fiera” porque, según él, tenía demasiado poder dentro del encierro.

Las palabras de Junior no habrían caído nada bien en el círculo de Pamela Díaz. De acuerdo a lo revelado, este lunes la figura de Canal 13 presentó una querella en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago contra Concha por "injurias y calumnias por medios de comunicación".

Y el golpe judicial viene con un nombre de alto impacto: Helhue Sukni. La mediática abogada, conocida popularmente como "la abogada de los narcos" y habitual rostro de la farándula chilena, aparece como patrocinante de Pamela en esta ofensiva legal que ya promete nuevos capítulos.

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