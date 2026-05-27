Película de Michael Jackson rompe récords y se convierte en la cinta biográfica más taquillera en la historia de Chile

La fiebre por Michael Jackson no para y arrasa en los cines chilenos. La esperada película biográfica del Rey del Pop ya superó el millón de espectadores en el país y sigue aplastando a la competencia en la cartelera nacional.

Así lo aseguró Andes Films, que distribuye la película en nuestro país, dando cuenta que, con estos resultados, "Michael" se coronó como cinta biográfica o biopic más taquillera en la historia de Chile, venciendo al largometraje basado en la vida del legendario frontman de Queen, "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury".

Ni los grandes estrenos lograron frenarla. Contra todo pronóstico, la cinta dirigida por Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento") y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, volvió a quedarse con el primer puesto de la taquilla durante el último fin de semana, dejando atrás a "The Mandalorian and Grogu" y "El Diablo se viste a la Moda 2".

La producción se mete de lleno en los años dorados del cantante: desde sus primeros pasos junto a los Jackson 5 hasta el explosivo éxito de "Bad", el disco que terminó de convertirlo en un fenómeno global a fines de los ‘80.

Eso sí, la película evita entrar en el lado más oscuro y escandaloso de la estrella. Las graves acusaciones por abuso sexual que comenzaron en 1993 quedaron completamente fuera de la historia, que apuesta por enfocarse en la construcción artística de Jackson y en la intensa y conflictiva relación con su padre, Joseph Jackson.

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