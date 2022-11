Tomás González respondió antiguos dichos de Marcelo Ríos: “Es como un insulto”

La noche de este martes, Canal 13 emitió un nuevo capitulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al deportista olímpico Tomás González.

En medio de la conversación, el deportista nacional le respondió unas polémicas declaraciones que emitió el extenista Marcelo Ríos en 2016, cuando cuestionó la disciplina en la que se desempeña González.

“No lo veo como un deporte profesional. Obviamente, el tipo es seco para lo que hace, pero lo veo más como un deporte que no está metido entre los deportes como el fútbol, el tenis”, fueron las palabras del “Chino”, en el extinto programa de Chilevisión “El Cubo”.

“Lo veo más como un deporte que no sé si es amateur o no. No sé si ganan plata o no. Pero obviamente el tipo es capísimo para lo que hace”, añadió en aquel momento.

Ahora, durante la sección del estelar llamada “Campo Minado”, González le respondió directamente al polémico exdeportista. “En esta etapa de mi vida ya no me pasa mucho con escuchar esto, porque todos sabemos cómo es este personaje”, aseguró.

“Es como un insulto a los deportistas en general, pero cuando uno proyecta cosas negativas, algo pasa en uno también”, concluyó.

