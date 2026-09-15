Todos los teloneros de Ed Sheeran por Estados Unidos abandonan la gira en apoyo a Macklemore

Sus comentarios suscitaron críticas por parte de grupos judíos, lo que llevó a que los responsables de los recintos en las que debían celebrarse el resto de conciertos a presionar a los promotores de la gira para que lo apartaran.

En su comunicado de este martes, Ed Sheeran explicó que había hablado con los recintos "extensamente durante toda la semana para intentar tender puentes", pero que los promotores de Messina Touring Group habían decidido finalmente retirar a Macklemore del cartel .

"La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía", escribió. "El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo".

"Jamás decepcionaría a los fans que ya habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira ni a los demás artistas y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida", añadió.

Aunque la estrella se declaró "consternada por el conflicto entre Israel y Palestina" y afirmó que "el sufrimiento y el dolor causados ​​en ambos bandos constituyen una tragedia humana", también intentó explicar su decisión de mantenerse al margen de cuestiones políticas.

"No soy cómplice", escribió. "Tengo mis opiniones personales sobre este conflicto devastador. El hecho de que decida no hablar públicamente al respecto no significa que no las tenga, ni que el asunto me sea indiferente".

"Tampoco significa que no apoye causas a mi manera personal".

"Hay una razón por la que no utilizo mi plataforma profesional para la política: mi público incluye a jóvenes, a menudo niños, de todo tipo de procedencias", explicó.

"Quienes asisten a mis conciertos no esperan un foro político. Respeto la firmeza de Macklemore al alzar la voz y defender aquello en lo que cree", sostuvo.

"Sin embargo, hay cabida para diversos enfoques con un mismo fin: la paz", afirmó.

"Yo elijo utilizar mi fama y mi plataforma para ofrecer un espacio seguro y de refugio, para mantener la diplomacia y propiciar el diálogo en lugar de cerrarlo. Si nos limitamos a intentar gritar más fuerte que los demás, nada cambiará jamás. Existen distintas formas de abogar por el cambio", escribió.