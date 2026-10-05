Inesperada renuncia en «Fiebre de Canto» frena eliminación y salva a participante

Una jornada marcada por la tensión y las sorpresas se vivió este domingo en el estelar de Chilevisión Fiebre de Canto. Tras la salvación de María José Quiroz por votación del público, quedaron en la zona de riesgo Alessia Traverso, Etienne Bobenrieth, Fanny Cuevas y Juan Pedro Verdier.

La definición de la noche quedó en manos del jurado. Antes de entregar el veredicto, Luis Jara tomó la palabra para transparentar las diferencias internas surgidas durante la evaluación:

“Es una decisión que no es compartida por los cuatro jurados, pero nosotros tenemos que responder a lo que el programa nos pide”, afirmó el cantante antes de anunciar que Fanny Cuevas era la eliminada de la fecha.

Cuando Cuevas se disponía a despedirse del espacio conducido por Diana Bolocco, Juan Pedro Verdier interrumpió la emisión para realizar un inesperado anuncio:

“Siento que mordí más de lo que puedo masticar. He disfrutado de esta experiencia como nunca me lo imaginé. Estoy muy agradecido de Dios y de todos los que me dieron esta oportunidad”, comenzó señalando el ex Mekano.

Acto seguido, el participante formalizó su salida voluntaria de la competencia y decidió ceder su lugar a la concursante que acababa de ser eliminada:

“Tomé la decisión, hace bastante rato, de tomar un paso al costado… y me gustaría cederle mi puesto a Fanny”, sentenció, dejando atónito al estudio.

Verdier explicó que su decisión estuvo relacionada con el impacto psicológico y físico que le significó la exposición televisiva:

“Me ha afectado un poco la salud. No es una excusa, pero la neurodivergencia a veces hace que sea difícil exponerse a situaciones públicas”, explicó el comunicador.

Posteriormente, en el programa digital El Var, Verdier profundizó en los episodios de ansiedad que experimentó antes de salir al escenario:

“El proceso de someterme a la exposición pública en algo que no controlo en lo absoluto, fue mucho más caótico de lo que yo esperaba (...) En ese nervio... tiritaba y me transpiraban las manos y me venía como un ataque de pánico (...) después hasta las 7 de la mañana estaba en mi casa dándole vuelta, bruxismo, los dientes apretados”, confesó, aclarando que, pese al desgaste, valora el aprendizaje personal y el grupo humano que conformó durante el proyecto.

Frente a la inesperada decisión, Diana Bolocco confirmó que la producción respetaría la voluntad de Juan Pedro Verdier, dejando sin efecto su eliminación y permitiendo que Fanny Cuevas continuara en competencia.

Sin embargo, la reacción de Cuevas distó de ser de agradecimiento y generó inmediato revuelo en el estudio:

“No quiero seguir, quiero irme al 13”, lanzó la concursante, realizando un guiño directo a Canal 13 y a la ejecutiva Javiera Montero, en medio de los rumores sobre el eventual regreso del espacio Locos por el Baile.

(Imagen de Instagram: @juanpedrotv)

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