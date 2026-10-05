Pailita preocupa a sus seguidores al revelar persistente molestia en uno de sus ojos

Una particular situación de salud compartió Pailita con sus seguidores en redes sociales, luego de revelar que desde hace varias semanas enfrenta una molestia persistente en uno de sus ojos.

El cantante urbano utilizó sus historias de Instagram para contar que lleva más de un mes experimentando movimientos involuntarios en el párpado inferior de su ojo izquierdo, situación que hasta ahora no ha logrado solucionar.

"Hace más de un mes que me viene tiritando el párpado inferior del ojo izquierdo", relató el intérprete de «Na na na».

Ante la persistencia del inconveniente, el artista decidió consultar directamente a sus seguidores y pedirles alguna recomendación que pudiera ayudarlo a terminar con la molestia: "¿Algún consejo o remedio casero? He tratado de descansar bien, no mirar tanto el celular y no se me pasa", comentó Pailita.

Las contracciones involuntarias de los párpados, conocidas como fasciculaciones oculares, pueden presentarse por distintas razones y son una molestia relativamente frecuente.

Entre los factores que pueden favorecer su aparición se encuentran el estrés físico o emocional, el cansancio y la ansiedad. También se han mencionado como posibles desencadenantes el consumo de cafeína, alcohol y tabaco, además de la exposición a luces intensas.

De esta manera, la publicación del artista abrió una conversación entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartirle distintas recomendaciones ante la persistencia del movimiento en su párpado.

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