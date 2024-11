Todos los detalles y lo que se sabe del “melodrama” sobre la infidelidad de Sergio Freire que dio fin a su matrimonio con Maly Jorquera

Fue en el programa “OhDiosas” donde participa Pamela Díaz, Felipe Vidal y Cecilia Gutierrez que se dio a conocer la supuesta infidelidad que habría cometido el humorista Sergio Freire y que terminó con el matrimonio con la también comediante y actriz Maly Jorquera.

“Sergio Freire conoció a una chica, esta chica fue a un show de stand-up de él, después empezaron a hablar por Instagram”, contó Cecilia en el espacio de internet, agregando que “esta chica estaba en pareja. Se juntaron una vez en la productora de Sergio, después se juntaron en un hotel. La pareja de ella viaja mucho y sospechaba que algo pasaba, que ella estaba rara”.

Cabe consignar que Sergio Freire y Maly Jorquera llevan una relación de 10 años y que se casaron hace tan solo seis meses. Ellos también tienen un hijo en común.

SE DESTAPA LA INFIDELIDAD

Como un verdadero “melodrama” quien descubre la infidelidad es la pareja de la mujer, esto habría sido durante los primeros días de octubre.

“Él le revisa el celular y le encuentra las conversaciones con Sergio Freire, conversaciones a las que yo tuve acceso, conversaciones que son elocuentes, que son evidentes, que hablan de una relación paralela. No sé si relación, porque se habían visto un par de veces, pero había un coqueteo, evidente, explícito” es el relato que hace la periodista.

Agregando que “finalmente, él terminó contándole a Maly lo que había pasado. Tuvieron una conversación por teléfono, donde estaba Sergio Freire con Maly Jorquiera juntos, le cuenta todo lo que había pasado y obviamente la relación de Maly con Sergio se quiebra”.

FREIRE HABRÍA DICHO QUE ESTABA SOLTERO

Por su lado el programa Only Fama de Mega logró contactar a la mujer con la cuál habría sido infiel el humorista. Ella dice –según glamorama- que “fui a la productora y cuando me fui, nos besamos. Después de eso empieza una conversación más de coqueteo”.

“Me dijo que estaba soltero, fui engañada por Sergio Freire”.

“Se lo comenté a una amiga y me dijo ‘amiga, ellos deben estar juntos aún’. No le dije nada y lo bloqueé. Cuando me enteré de que seguía con Maly, como mujer me sentí horrible”.

Este mismo espacio de Mega reveló el nombre de la mujer, se trata de Karina Valenzuela, quien entregó más detalles del encuentro con Freire.

“El coqueteo existió después, él me invita a la productora a tirar la talla, días después del show, ahí compartimos nos reímos. Estuvimos compartiendo, tirando la talla, riéndonos y entre conversaciones fue cuando noté una atracción y yo le pregunto en qué estaba y me dice que no estaba con su esposa”.

“Lo que pasó fue un rato muy corto y cuando me voy, nos besamos. Y ahí comienza una conversación más de coqueteo, desde el beso. Después mi amiga, que es más computina, me dice ‘él aún está con su esposa’… Yo no le dije anda y lo bloquee, yo no me quería ver envuelta en nada”.

EL CHAT

Esta es parte de la conversación revelada en el espacio de Mega.

Sergio Freire: Hola, Kari. ¿Cómo estás, amiguita linda?

Karina Valenzuela: ¡Hola, Sergio! Estoy bien, ¿y tú?

Sergio: ¡Súper, por acá!

Sergio: Te iba a preguntar sobre tus tiempos esta semana. Puedo mañana martes y el jueves en la noche. Después, sería la semana que viene.

Tal como se demostró en el espacio, todo parece indicar que se trató de una cita concretada y premeditada.

Es claramente un verdadero escándalo al descubierto y lo que demuestra que la farándula está de vuelta y para quedarse.

