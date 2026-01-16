“Todos fuimos testigos y cómplices”: Patricia Maldonado lanza grave acusación sobre periodista fallecido

Una fuerte controversia se desató tras las declaraciones de Patricia Maldonado en el reciente capítulo del programa Tal Cual, emitido por TV+, donde lanzó una dura acusación en contra de un conocido periodista chileno —a quien no identificó— por una presunta preferencia por niños.

“Aquí, en Chile, conocimos a un periodista que le gustaban solo los niños. Y todos fuimos testigos y todos fuimos cómplices”, afirmó, apuntando a un supuesto silencio transversal dentro del medio televisivo. Según su relato, nadie habría denunciado los hechos en su momento y, tras la muerte del comunicador, parte de la industria lo habría homenajeado públicamente, destacando su rol al hablar de sexualidad y homosexualidad en televisión.

Maldonado sostuvo que el periodista “salía en la noche a la Plaza de Armas con un par de zapatillas en el bolso, se las ofrecía a niños pobres que estaban en la calle y se los llevaba al departamento”, agregando que los hacía pasar por “sobrinos”, de entre 9 y 12 años. Durante el programa, Raquel Argandoña corroboró que la situación era conocida en el ambiente televisivo.

La opinóloga también recordó que, cuando el comunicador fue cuestionado públicamente, habría declarado que no veía “nada grave” en salir con un niño si contaba con el apoyo de los padres, dichos que —según Maldonado— terminaron costándole su trabajo.

“Este es el país del doble estándar. Todos saben de quién estoy hablando, todos los periodistas saben… ¿y quién lo acusó?”, concluyó Maldonado.

