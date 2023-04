"Todo puede pasar": Lisandra Silva dio luces de un nuevo embarazo tras revelar particular síntoma

Lisandra Silva podría estar esperando su tercer hijo de Raúl Peralta, según lo dio a entender la propio modelo cubana.

Durante una conversación con Angélica Castro, la exchica reality contó algo que preocupó a su pareja.

"Hay una anécdota muy divertida, y es que yo soy una persona que duerme súper poco, tengo el sueño súper ligero y es imposible para mí dormir una siesta durante el día o algo así", inició.

Luego agregó que "yo no puedo pero ni los fines de semana, el cerebro no se apaga. Y este domingo, fue sábado o domingo, me pasó una cosa rarísima, estaba con la Leiah y me quedé dormida".

"Y estaba así como hablando y 'pum' me quedé dormida con el tuto de Leiah, me apagué como por dos horas", comentó, para luego complementar que al despertar "veo a Raúl así como preocupado: '¿Qué te pasa? ¿Estás bien?', y yo le dije 'estoy bien, me quedé así dormida'".

La cubana explicó que esto que lo ocurrió "es algo que me pasa muy recurrente cuando estoy embarazada, que me da como esa cosa fulminante, que me quedo dormida".

La influencer indicó que junto a Peralta “nos pusimos a hablar toda la noche como si tuviéramos un tercer bebé. Cómo se llamaría y qué sexo tendría. Fue divertido, pero no es la idea“.

Ante este comentario, Angélica Castro le preguntó: ‘¿Estás embarazada?’, a lo que Silva contestó: “No sabemos, no sabemos. No es la idea, todo puede pasar”.

Cabe recordar que Lisandra y Raúl tienen dos hijos: Noah, que nació en mayo de 2020, y Leiah, que prontó cumplirá un año.

