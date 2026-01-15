Todo listo para el Festival del Huaso de Olmué que comienza este jueves: revisa la parrilla de artistas por día

El Festival del Huaso de Olmué vuelve a encender El Patagual desde este jueves 15 de enero con cuatro noches de música y humor.
El Festival del Huaso de Olmué ya calienta motores y promete prender El Patagual con cuatro noches llenas de música, humor y sorpresas, que comienza este jueves.
La nueva edición del tradicional evento veraniego se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de enero, y contará nuevamente con la conducción de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, quienes deberán lidiar con las expectativas y críticas que siempre acompañan al certamen.
La parrilla artística no deja indiferente: mezclando clásicos nacionales con algunos artistas internacionales que debutarán sobre el escenario, los organizadores buscan atraer tanto a los nostálgicos como a los más jóvenes.
Artistas que se presentan cada día en el Festival del Huaso de Olmué:
Jueves 15 de enero
Artista que abre la noche: Myriam Hernández
Humorista: Paul Vásquez
Artista que cierra la jornada: Nicole
Viernes 16 de enero
Artista que abre la noche: Luck Ra
Humorista: Erwin Padilla
Artistas que cierran la jornada: Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero
Artista que abre la noche: Américo
Humorista: León Murillo
Artista que cierra la jornada: Gepe
Domingo 18 de enero
Artista que abre la noche: Ráfaga
Humorista: Felipe Parra
Artista que cierra la jornada: Entremares
ENTRADAS
Cabe mencionar que el Festival del Huaso de Olmué 2026 se podrá ver por televisión gracias a la transmisión en señal abierta de TVN.
Para quienes prefieran vivir la experiencia en vivo, las entradas ya están a la venta a través de Punto Ticket. Los boletos tienen un valor que va desde los 40 mil pesos hasta cerca de 100 mil pesos, dependiendo de la cercanía al escenario principal.
PURANOTICIA