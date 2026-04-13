"Tocó fondo": Britney Spears es internada en un centro de rehabilitación por “voluntad propia”

La inestabilidad de Britney Spears vuelve a encender las alarmas y ya no hay cómo disimularlo. Desde hace años su círculo y sus fans vienen siguiendo cada episodio, pero ahora la situación habría llegado a un punto crítico.

Según filtraciones del portal TMZ, en las últimas horas la autodenominada “Princesa del Pop” terminó internándose en un centro de rehabilitación, presionada por quienes la rodean. Eso sí, el medio insiste en que todo ocurrió “por voluntad propia”.

"Ella se da cuenta de que tocó fondo", señaló a TMZ una fuente relacionada con la artista.

Detrás del colapso, dicen, hay una adicción bastante peligrosa: medicamentos como Adderall y alcohol, un combo que habría desatado conductas fuera de control que ya eran imposibles de ignorar.

En ese contexto, también se apunta a sus viajes frecuentes a México, donde —según las versiones— la cantante aprovechaba de abastecerse del fármaco hasta perder completamente el manejo de su consumo.

Cabe recordar que Spears ya ha pasado por rehabilitación antes, con no tan buenos resultados. Varias veces ha entrado, sí, pero también ha salido a los pocos días, dejando más dudas que certezas. Por eso ahora la gran incógnita es si esta vez realmente irá en serio o será otro intento fallido.

Hay fans que aún confían en una recuperación real, pero otros ven con bastante preocupación la situación. ¿La razón? El lío judicial que enfrenta por manejar bajo la influencia de sustancias tras el incidente del pasado 4 de marzo. Para muchos, esta internación tendría más de estrategia que de sanación.

"Ella sabe que estratégicamente esto se verá bien ante el juez, que lo está tomando en serio", indicó una fuente a TMZ.

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