«Super Resolution»: Zapping lanza una tecnología propia que mejora la imagen de la TV chilena en tiempo real

Zapping anunció el lanzamiento de «Super Resolution», una tecnología propia de mejoramiento de imagen en vivo diseñada para optimizar la experiencia visual de sus usuarios durante transmisiones televisivas. Su primera implementación comenzará con Mega y Chilevisión, dos de los principales canales de la televisión abierta chilena.

La innovación fue desarrollada íntegramente por el equipo tecnológico de Zapping y permite mejorar la señal en tiempo real, optimizando nitidez, color y calidad percibida por el usuario final. La experiencia de escalamiento puede alcanzar hasta 2160p a 60 fps, llevando la imagen más allá de la calidad Full HD, incluso en conexiones de velocidad moderada.

"Nuestro upscaling trabaja en tiempo real con GPUs para mejorar el origen y la señal, dando como resultado una mejor imagen incluso en conexiones bajas. Estamos optimizando toda la cadena para que la transmisión se vea impecable", explicó Ignacio Opazo, CTO de Zapping.

La tecnología estará disponible en la señal 03 para Mega y en la señal 04 para Chilevisión, sin necesidad de decodificadores y desde el plan más accesible de la plataforma. Por ahora, funciona en Smart TV Samsung, LG, Android TV y Apple TV.

Uno de los focos principales de «Super Resolution» no es solo aumentar la resolución, sino mejorar la calidad visual completa de la señal. Esto significa que la experiencia se sentirá más nítida y definida tanto en pantallas 4K como en otras resoluciones, ya que el objetivo es optimizar toda la cadena de imagen.

"Más allá de la resolución, lo que realmente le importa a la gente es que la transmisión se vea bien y con colores ricos. Para el ojo humano, la clave es la nitidez y la experiencia visual, al punto en que la cantidad exacta de píxeles pasa a un segundo plano", agregó Opazo.

Respecto al impacto en la latencia, el CTO precisó que el procesamiento adicional es prácticamente imperceptible: "Estuvimos haciendo pruebas y vimos un delay de aproximadamente 300 milisegundos, casi imperceptible y que no afecta la experiencia de ver deportes en vivo".

La tecnología fue diseñada para mantenerse en el tiempo y expandirse progresivamente a otros canales y contenidos de la plataforma, con especial foco en transmisiones deportivas, eventos en vivo y cualquier contenido donde la calidad de imagen sea determinante para la experiencia del usuario.

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