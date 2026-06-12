Fran García-Huidobro arremete contra Paula Escobar y revela conflictos que tuvo en CHV

Duras críticas lanzó Francisca García-Huidobro en contra de la periodista de farándula Paula Escobar, de quien recordó algunos episodios vividos en Chilevisión.

En el programa «Plan Perfecto», su animadora analizó un descargo realizado por Antonella Ríos contra Escobar, sumándose a las críticas contra la profesional.

García-Huidobro comenzó su intervención señalando que Escobar "dijo que ustedes (refiriéndose al panel del programa) iban a quedar sin trabajo cuando llegara yo. Amiga, yo doy trabajo. Algunos no lo aprovechan, pero yo no lo quito".

Luego soltó toda su artillería contra la periodista de espectáculos afirmando que "entiendo que a mí no me llames después de todo lo que ha pasado, pero teniendo a tanta gente para llamar, no lo haces. Entonces, ¿qué te pasa?“.

“Esa es la razón por la que te fuiste de CHV: por filtrar lo que pasaba en las pautas, por hablar mal de tus compañeros y tratar de enemistar a la gente”, agregó.

Fran prosiguió sus dichos dirigiéndose al también periodista Pablo Candia: "Me voy a aprovechar un minuto para mandarle un mensaje al secuaz que anda contigo: Perkin Candia, que renunciaste a CHV, que le andas preguntando a todos mis compañeros si es verdad que están descontentos conmigo y que ya nadie puede hablar".

La conductora de «Plan Perfecto» también sostuvo que "somos un súper equipo, nos queremos y, por supuesto, todavía no tenemos toda la confianza del mundo, pero incluso ya los invité a mi casa, que para mí es un acto de confianza enorme".

Finalmente expresó que "estar diciendo que una persona va a dejar sin trabajo a sus compañeros... me quieres dejar como chaleco de mono, quieres perpetuar el cahuín de que yo soy mala persona o mala compañera".

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