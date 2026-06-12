"Con mi hijo no": Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta evalúan demandar a Carmen Gloria Arroyo por dichos sobre su hijo

Los padres de Nicolás Solabarrieta, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, reaccionaron con fuerza tras las declaraciones de Carmen Gloria Arroyo en el reality ¿Volverías con tu ex? 2, acusándola de intentar instalar una imagen de "maltratador" sobre su hijo. La controversia ya traspasó las pantallas y podría incluso derivar en una acción judicial.

La polémica surgió luego de una dinámica realizada por Arroyo al interior del programa. Posteriormente, la abogada habría comentado a Valentina Torres, "Guarén", que ciertos comportamientos de Nicolás tendrían características "violentas", lo que generó la inmediata molestia de su familia.

En un intento por contener el conflicto, Carmen Gloria Arroyo se habría comunicado directamente con Ivette Vergara para explicarle el contexto de lo ocurrido. Sin embargo, la conversación no logró disipar las dudas de la animadora.

"Me dijo: 'Que era parte de un show, que yo tenía que entender que esto era un show'", reveló Vergara.

No obstante, la situación tomó un giro más complejo cuando la comunicadora se enteró de que la abogada habría omitido referirse a comentarios posteriores en los que calificaba a su hijo como una persona violenta. Tras ello, intentó volver a contactarla, pero no obtuvo respuesta.

En conversación con el programa Que te lo digo, Ivette Vergara manifestó su preocupación por las consecuencias que podrían tener estas acusaciones para la imagen de Nicolás.

"Muy distinto es que Nicolás sepa hoy en día que Carmen Gloria instó a Guarén a dejarlo como un maltratador. Eso es un delito de injuria y Nicolás no está al tanto de eso".

Asimismo, dejó en claro que será el propio participante quien decidirá cómo proceder una vez finalice su paso por el reality.

"Cuando él salga del reality, lo pondremos en conocimiento y, si él estima, porque yo no lo voy a hacer, como adulto, que para limpiar su imagen tenemos que citar a Carmen Gloria a un tribunal de justicia, lo vamos a hacer".

Por su parte, Fernando Solabarrieta no ocultó su indignación y lanzó duras críticas contra la conductora durante una intervención en Radio La Metro, cuestionando tanto sus declaraciones como su trayectoria profesional.

“Carmen Gloria Arroyo, la jueza esa, y no tengo ningún cuidado aquí, insinuó y quiso como instalar como que mi hijo era un maltratador… Carmen Gloria Arroyo, que ha basado su carrera en el dolor de otras personas, en eso gana plata, profitando de gente sencilla, humilde, con poco conocimiento judicial, y los enfrenta en su programa y gana plata de esa manera, que me parece muy violentó, tiene la tupé de querer instalar o insinuar que mi hijo es maltratador”.

El periodista también salió en defensa de su hijo, destacando su trato hacia las mujeres y cuestionando duramente a la abogada.

"No conozco a nadie que trate tan bien a las mujeres como mi hijo".

Además, la calificó como "un personaje de mierda" y aseguró que busca obtener beneficios económicos a partir de este tipo de controversias.

NO DESCARTAN ACUDIR A LA JUSTICIA

Finalmente, Fernando Solabarrieta confirmó que esta vez está dispuesto a llegar más lejos para defender a su familia, especialmente ante una acusación que considera extremadamente delicada.

"Por primera vez en mi vida voy a evaluar acciones judiciales (…) mira que han hablado hue… de mí y de mi mujer también, pero con mi hijo no se metan, menos insinuando algo que es un delito, eso es muy grave, sobre todo en los tiempos que corren", sentenció de manera categórica.

De esta forma, el conflicto entre Carmen Gloria Arroyo y la familia de Nicolás Solabarrieta continúa escalando, mientras crece la posibilidad de que la disputa abandone definitivamente el terreno televisivo para trasladarse a los tribunales.

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