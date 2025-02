Titi García-Huidobro por pifias del público a Rodrigo Sepúlveda en Viña 2025: “Es inexplicable”

Un confuso momento se vivió en la quinta noche del Festival de Viña 2025, cuando era el turno del periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda en debutar en la coanimación junto a Karen Doggenweiler para presentar las competencias, situación que finalmente no se dio, lo que generó una ola de especulaciones.

Lo anterior, producto a que minutos antes, cuando era el turno de los animadores en presentar a los jurados, el “Sepu” recibió las pifias del público asistente en la Quinta Vergara.

Finalmente, desde Mega aclararon lo sucedido, descartando que el próximo animador de “Mucho Gusto” fuera bajado de la presentación, sino que esta debió ser reagendada producto del apagón y la suspensión de la tercera noche, por lo que su debut como coanimador será finalmente el sábado 1 de marzo.

Ante esta situación, la locutura radial Titi García-Huidobro, quien se encontraba entre el público de la Quinta Vergara, no se explicaba lo sucedido con el querido comunicador. “De verdad no me lo explico, yo soy bien pava, pero no sé, y me dio lata por él porque yo lo quiero mucho”, aseguró al ser consultada.

En esta línea, la comunicadora continuó refiriéndose a lo sucedido durante la noche de este jueves, detallando que “Sepu” “estaba muy contento, porque hoy día le tocaba”.

“Rodrigo es un hombre muy querido, va a partir ahora en el matinal, es inexplicable”, sostuvo García-Huidobro, asegurando que “todos nos quedamos igual de sorprendidos, por que como les dijo es un hombre con mucha experiencia, querido, que el canal le ha dado la confianza y ahora parte en el Mucho Gusto, de verdad no lo entiendo”.

