Titi García-Huidobro expone sospechosa oferta de Kaminski que hoy genera dudas: “Lo podía pagar en 80 mil 500, 200 cuotas…”

Tras destaparse que Francisco Kaminski aparece hoy como imputado en la bullada investigación de la llamada “Operación Rey David”, la animadora Titi García-Huidobro lanzó una bomba: reveló una oferta que, según ella, deja más preguntas que respuestas y que habría venido directamente del locutor.

En su espacio "No es lo mismo" de Tevex, la conductora no se guardó nada y relató un episodio que conecta de lleno a Kaminski con la automotora bajo la lupa, Cincar, propiedad de David Muñoz, quien —según la investigación— la habría utilizado para blanquear dinero presuntamente ligado al narcotráfico.

García-Huidobro aseguró que todo ocurrió cuando compartían pantalla en "Sígueme" de TV+, en una conversación cotidiana, “en buena onda, como amigos, como compañeros de trabajo”, donde ella comentó que buscaba un auto para su hijo, que estaba a punto de entrar a la universidad.

"A veces las lucas no te alcanzan, y era la verdad, y entonces él me dice 'no te preocupes, Titi, tengo un amigo que te puede pasar un auto y se los vas pagando en 500 mil cuotas, da lo mismo, no se da ni cuenta'. No llegué a hablar con la persona, solamente fue Kaminski el que me ofrece", recordó la animadora.

Pero el tema no quedó ahí. En medio del escándalo, crecen las versiones que apuntan a que el rostro televisivo habría ofrecido vehículos de Cincar a distintas figuras del espectáculo.

"Kaminski me ofrece de buena forma, me imagino sin ninguna mala intención, que él me podía hacer el contacto con alguien que conocía, un amigo de él, que tenía muchos autos, que yo se lo podía pagar en 80 mil 500, 200 cuotas; me imagino que él, al ser el propietario de esta automotora, no necesitaba ningún tipo de referencias bancarias mías, créditos ni ninguna cuestión", relató.

Finalmente, la animadora decidió no entrar en ese juego. ¿El resultado? Nada de autos sospechosamente fáciles: "Mi hijo sigue andando en micro".

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