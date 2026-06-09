¡Ardió Troya! Fran García-Huidobro y Vasco Moulian barren con Luz Valdivieso tras desaire a la prensa

El ambiente de la farándula nacional quedó al rojo vivo tras la emisión del último capítulo de Primer Plano. El programa de Chilevisión preparó una nota para conocer las reacciones del gremio actoral frente a los polémicos dichos de Patricia Maldonado, quien tildó de "parásitos" a los actores chilenos. Sin embargo, lo que debió ser una ronda de preguntas terminó en una guerra declarada tras la particular actitud de la actriz Luz Valdivieso.

Al ser consultada por la periodista del espacio, la intérprete de Mega cortó en seco la conversación con una frase que encendió los ánimos: “Sí (tengo opinión), pero no para ustedes”.

La respuesta no cayó nada bien en el estudio, y fue Fran García-Huidobro quien lideró la ofensiva. Sin filtros, la animadora repasó la actitud de Valdivieso y recordó su historial en Mega, aludiendo directamente a su pasada relación con Claudio Castellón tras su quiebre matrimonial con Marcial Tagle.

“Luz Valdivieso diciendo ‘tengo respuesta, pero no para ustedes’ miserables, pobres, tristes de alma”, disparó la "Dama de Hierro".

García-Huidobro no se quedó ahí y desclasificó los secretos de pasillo del canal vecino: “Nos hemos quedado bien callados, porque tu vida privada los últimos tres años (...) Eras el cahuín de todo el Mega”. Además, la conductora defendió su rol en los medios señalando: “Es que no me vengas a pisotear los cacahuetes. A mí todo el mundo me cuenta cosas, yo deambulo, soy una veleta en los canales de televisión”, agregando que “el cahuín tuyo en el Mega es de cualquier nivel”.

Por su parte, un visiblemente molesto Vasco Moulian se tomó las pantallas para hablarle directamente a la actriz, cuestionando su "ninguneo" a la audiencia de la televisión abierta y comparando su arrastre con el del teatro.

“Cuando tú dices que no tienes opinión para Primer Plano, no tienes opinión para 400 mil personas que nos ven por minuto (…) más gente que todas las personas que han ido a verte a una obra de teatro en toda tu vida, ¡en toda tu vida!”, enrostró Moulian.

El panelista acusó una falta de respeto hacia el equipo televisivo: “Además, nos ofendes a nosotros, a un equipo perfecto y a nuestra audiencia (…) ¿O tú crees que la gente no es capaz de ir al teatro por ver Primer Plano?”. Para cerrar su descargo, el opinólogo remató con un directo: “¡Chanta! Con todo el amor del mundo”, asegurando que la actitud de la artista le provocó una profunda rabia.

Para rematar el debate, García-Huidobro aseguró que la supuesta distancia de los actores con la farándula es pura pantalla, sentenciando que, en el fondo, “a todas les encanta la farándula (...) se saben toda la cuestión”.

PURANOTICIA