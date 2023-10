Titi Ahubert y recordado conflicto con Daniella Campos: “Me cagó la pega”

En el más reciente capítulo de la novena temporada de “La Divina Comida” emitido por Chilevisión, Titi Ahubert, Julián Elfenbein, Renata Bravo y Humberto Sichel compartieron cuatro intensas veladas.

Dentro de las conversaciones, la modelo recordó la icónica discusión que protagonizó junto a Daniella Campos en 1999 en la discoteque Skuba, la que terminó en el conocido “mechoneo” por el amor del exfutbolista Iván Zamorano.

“Yo invité a Iván a comer comida árabe a mi casa porque éramos amigos. No lo invité a él solo, invité a más gente. Y al final terminamos en la Skuba porque a él lo llamó un amigo”, recordó Titi, revelando que a Campos “nunca la había visto en mi vida”.

Luego de la fuerte discusión, la que es conocida como el comienzo de la farándula en nuestro país, Ahubert relató que “llegué llorando a mi casa, yo soy muy amiga de mi mamá (...) le dije ‘está cuestión no había pasado… mamita, me pasó esto, qué vergüenza’ y lloraba. En la tarde yo seguía llorando”.

“Al día siguiente era mi cara en todas las portadas porque yo trabajaba en Mekano, era modelo”, añadió, revelando que después del altercado “yo fui modelo siempre. Hacía comerciales. Fui rostro durante siete años de mi vida. Dejé de tener trabajo por eso, porque me hice famosa, me hice conocida y me cagó la pega. Me fui a vivir a Buenos Aires un año por eso”.

