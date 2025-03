Titi Ahubert revela complejo estado de salud en medio de prisión preventiva de su esposo: “Me desmayé en la calle”

La exmodelo Titi Ahubert regresará a la televisión, ya que será parte del retorno del estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, el que volverá a la pantalla con una nueva temporada.

En el espacio conducido por Diana Bolocco, la mujer relatará parte del complejo escenario que atraviesa a raíz de la investigación que involucra a su esposo, Daniel Sauer, quien se encuentra en prisión preventiva al interior del Anexo Capitán Yáber por el Caso Factop.

En esta línea, Ahubert recordará un difícil episodio de salud que vivió cuando enfrentaba el remate de su casa. “Me desmayé en la calle… Estaba con uno de mis amigos, íbamos a comprar el uniforme escolar de mi hija y me desmayé”, expuso.

“Estoy muy estresada y así es muy difícil mantener un peso estable”, añadió, revelando que en la actualidad pesa 44 kilos.

Además, Titi Ahubert enfrentará la situación del eventual desalojo de su vivienda, ya que su casa se encuentra en remate, el cual, de acuerdo a sus dichos, “no se realizó, no hubo gente que quisiera la casa”. Lo anterior, producto de que, hasta el día de hoy, continúa viviendo ahí, y sería el comprador del inmueble el responsable de realizar el desalojo.

“Aquí hay un usufructo y un bien familiar a favor de mis hijos y de mí, entonces el tema de dejar la casa en este momento no lo veo posible... O sea, no tengo nada. Lo único que tengo son mis hijos”, sostendrá Ahubert en el programa de Chilevisión, el cual será emitido este viernes a las 22:30 horas, donde reconoció que: “me quiero quedar el mayor tiempo posible, porque en este momento no tengo otro escenario”.

