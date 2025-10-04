Titi Ahubert reaparece y confirma que sigue junto a Daniel Sauer

La periodista y conductora María Isabel “Titi” Ahubert volvió a aparecer públicamente tras asistir a la ceremonia de los Premios Cordillera, organizados por el medio Página 7. En el evento, la comunicadora conversó con el periodista Sergio Rojas, quien le consultó por su situación personal y su vínculo con el empresario Daniel Sauer, padre de sus hijos.

Sauer se encuentra actualmente cumpliendo arresto domiciliario, tras ser imputado por diversos delitos económicos vinculados al caso Audio, una investigación que involucra presuntas irregularidades financieras, lavado de activos y delitos tributarios.

Durante el diálogo, Ahubert comentó que continúa viviendo “en el mismo lugar de siempre”, refiriéndose a su residencia en San Damián, la cual fue puesta a remate judicial hace algunos meses.

Consultada directamente por su relación con Sauer, la periodista fue tajante: “Muy emparejada. Pero si nunca lo dejé”.

Entre risas, Rojas le respondió: “Él te dejó a ti, como se fue a Canadá (cárcel)”, a lo que Ahubert replicó con humor: “Tienes razón. Pero aquí estamos. Mira, la vida es una sorpresa, la vida es pasarlo bien, hacer lo que uno quiera”.

La comunicadora, que se ha mantenido alejada de los medios en el último tiempo, evitó profundizar en la situación judicial de su pareja, pero dejó entrever que continúa apoyándolo mientras enfrenta los cargos de estafa reiterada, administración desleal, ejercicio ilegal del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.

PURANOTICIA