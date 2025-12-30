Aseguran que Maly Jorquiera tendría una nueva relación tras polémico quiebre con Sergio Freire: “Le costó dejar al otro mono feo”

Tras su polémica ruptura con Sergio Freire, marcada por rumores de infidelidad, el corazón de Maly Jorquiera parecía cerrado; hasta ahora. Según fuentes del espectáculo, la comediante estaría lista para darle otra oportunidad al amor, dejando atrás el polémico capítulo con el padre de su hijo.

La noticia no llegó de cualquier lado: fue comentada por reconocidos panelistas de farándula como Cecilia Gutiérrez y Pablo Candia, quienes no dudaron en comentar los detalles en tono picante.

"La otra que también me comentaron que está rehaciendo su vida tras una bullada relación es Maly Jorquiera", soltó Cecilia en un nuevo episodio de su podcast Bombastic.

Pablo Candia no se quedó atrás y agregó su toque sarcástico: "Bendiciones, porque también es otra dura, le costó dejar al otro mono feo".

Pero la periodista no se detuvo allí y dio más pistas sobre la nueva conquista de la comediante: "Es gerente de una conocida empresa".

Candia, fiel a su estilo, señaló: "Aprendió rápido la chica. De la pobreza de un comediante a un gerente de una empresa".

Parece que Maly Jorquiera no solo está lista para volver al amor, sino que además lo hace con alguien que la pone al nivel… y, según el panel, con derecho a unas cuantas bromas pesadas en el camino.

