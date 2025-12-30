Cata Days y Raimundo Cerda aseguran su regreso a Fiebre de Baile tras arrasar en el repechaje

La pista de “Fiebre de Baile” ardió en su último capítulo con el debut del esperado repechaje, una jornada cargada de tensión, sorpresas y cuentas pendientes que empezó a definir quiénes tendrán una segunda oportunidad en el programa y quiénes siguen mirando desde la galería.

En escena aparecieron nueve eliminados dispuestos a todo por volver al encierro, a los que se sumó Diego Pánico, quien irrumpió por primera vez en el espacio buscando colarse en la competencia y agitar aún más las aguas.

Pero fue Cata Days quien terminó robándose la película, ya que la influencer arrasó en la votación del público y se convirtió en la primera clasificada del repechaje, imponiéndose con un contundente 64% de las preferencias.

Visiblemente emocionada, la creadora de contenido celebró el respaldo masivo de la audiencia y no ocultó su felicidad tras el triunfo. "Me emociona la alegría, hoy desperté con mucho amor, desde que abrí los ojos, habían muchos mensajes de apoyo", expresó.

El segundo cupo, en tanto, vino acompañado de sorpresa. Raimundo Cerda logró convencer al jurado y se quedó con el mejor puntaje de la noche, alcanzando un promedio de 27 puntos, lo que le aseguró su regreso a la competencia y dejó a varios con gusto a poco.

Pero la historia aún no termina. Nidyan Fabregat, Carlyn Romero, Luis Jara “Mellow”, Ini Cifuentes, Diego Pánico, Nicole “Luli” Moreno y Kike Acuña tendrán que volver a jugársela la noche de este martes en la pista, donde sólo dos lograrán reingresar al programa.

PURANOTICIA