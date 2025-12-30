Músico chileno, Angelo Pierattini, sufre grave accidente y permanece en coma inducido

El mundo de la música chilena está en alerta. Angelo Pierattini, miembro del emblemático grupo Weichafe, enfrenta una delicada situación tras verse involucrado en un accidente de tránsito que lo dejó en estado crítico.

Según informó Culto, el siniestro ocurrió la tarde del lunes en la Ruta 68, cuando su vehículo fue violentamente colisionado.

“Según comentan desde su círculo interno, hoy está en coma inducido, con el objetivo de ir desinflamando un hematoma producto de una fractura en la cabeza. También sufrió fracturas en las costillas y perjuicios en los pulmones”, detalló el medio.

A sus 48 años, Pierattini estaba viviendo uno de sus mejores momentos artísticos, tras el lanzamiento de su disco homónimo, que reafirma su conexión con el bolero y la canción melódica, estilos que han marcado su carrera. Ahora, amigos y familiares piden apoyo y oraciones para su recuperación.

En entrevistas recientes, Angelo había mostrado la determinación que lo ha caracterizado toda su vida. Con un tono reflexivo, señaló a LT: “El dedicarme a la música desde que lo hago, ha sido una lucha constante, porque he hecho lo que he querido”.

Y añadió sin pelos en la lengua, reflejando su experiencia en la escena local: "Y en Chile, para hacer lo que quieres tienes que estar al pie del cañón todo el rato, porque la libertad molesta, la libertad da miedo, la libertad incomoda. Cuando ven a un hueón que hace lo que quiere, siempre hay una resistencia. Entonces, tienes que estar súper fuerte con tus convicciones. Bueno, la figura de Jorge González es el referente más grande en ese sentido”.

Mientras el país sigue conmovido por la noticia, el legado de Pierattini y su espíritu irreverente parecen más vigentes que nunca, recordándonos que detrás del artista hay una lucha constante por mantenerse fiel a su libertad creativa.

PURANOTICIA