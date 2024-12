Titi Ahubert abre cuenta en plataforma para adultos tras dificultades económicas

La modelo Titi Ahubert decidió abrir una cuenta en un sitio de contenido para adultos, luego de que su situación económica se viera afectada por el embargo de muebles de su hogar y la detención de su esposo, Daniel Sauer, en el marco del caso Factop. En entrevista con LUN, Ahubert explicó que esta decisión fue tomada con el objetivo de "salir adelante con sus hijos".

“No estoy generando lucas y tengo una familia, tengo que pagar luz, agua, gas. Yo necesito trabajar y me lo tomo como un trabajo”, expresó la modelo, quien subrayó la necesidad de continuar laboralmente para sostener a su familia.

Ahubert también reflexionó sobre su pasado profesional y se mostró arrepentida de haber dejado de trabajar en algún momento, admitiendo que quizás "debí haber sido un poquito más inteligente".

En su declaración, reveló que, de haber tenido la previsión, podría haber tomado precauciones legales, como poner a su nombre bienes de su esposo, para evitar la situación actual. "Ahora me doy cuenta, quizás haber tenido el departamento de soltero de Daniel a mi nombre, por si acaso llegaba a pasarle algo, tener algo, o esta casa, pero no, yo no tengo nada", lamentó.

PURANOTICIA