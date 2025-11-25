Tita Ureta sorprende al anunciar su primer embarazo: “El viaje más lindo y desafiante”

La animadora y deportista Isidora “Tita” Ureta decidió sacudir las redes con una noticia que tenía a varios especulando: será madre por primera vez junto a su esposo, el skater Spiro Razis.

Y, fiel a su estilo aventurero, eligió anunciarlo al mundo posando con su vientre ya prominente y una tabla de surf bajo el brazo.

En su publicación, escribió: "Estoy emprendiendo el viaje más lindo y desafiante", dejando claro que este nuevo capítulo viene cargado de emoción.

Pero eso no fue todo, ya que en conversación con Caras, la periodista lanzó una potente frase: "la maternidad no me va a quitar la libertad".

A corazón abierto, Tita también reveló los miedos que la acompañaron en este proceso, especialmente marcados por la muerte de su madre a causa de un agresivo cáncer de mama cuando ella tenía apenas tres años.

"Tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné. Hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá", confesó.

Y sobre su esposo, con quien se casó en 2022, señaló que "tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo. (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos".

