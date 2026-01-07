Filtran los nombres de quienes desfilarán por la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar 2026

La Gala de Viña 2026 vuelve y viene con todo. Menos invitados que otros años, pero con nombres que aseguran titulares y, sobre todo, tensión. El Sporting Club de Viña del Mar se prepara para ser testigo de polémicos encuentros.

Aránguiz frente a sus rivales

La primera gran bomba ya está confirmada: Daniela Aránguiz pisará la alfombra roja donde tendrá que convivir, ni más ni menos, que con Mariela Sotomayor y Constanza Capelli.

La historia entre ellas viene de años atrás, con fuertes cruces mediáticos e incluso una denuncia ante el CNTV por comentarios contra Capelli. Sin duda, cada paso de Daniela sobre la alfombra será observado con lupa.

Exparejas

Otro foco será la presencia de la expareja Luis Jiménez y Cote López. La empresaria no llegará sola: su actual pareja, Lucas Lama, estará a su lado, aumentando la expectativa sobre posibles tensiones.

Reinas de la atención

Entre los nombres femeninos más llamativos destacan Pamela Díaz y Julia Vial, junto a las chicas reality Michelle Carvalho, Gala Caldirola e Ignacia Michelson, todas listas para robar cámara y no dejar pasar oportunidad de protagonismo.

Periodismo, redes y farándula

La Gala también sumará un mix de periodismo y redes sociales con la presencia de Paula Escobar, la influencer Kika Silva, y las actrices Mayte Rodríguez y Pancha Merino. Además, Kike Morandé y el elenco de El Muro, recién llegados a Mega, se unirán a la fiesta, junto a rostros de Bethia como José Antonio Neme y Tonka Tomicic, completando un cartel difícil de ignorar.

Por supuesto, la conducción oficial estará a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes encabezarán la transmisión de la Gala y del Festival de Viña 2026, asegurando que ningún momento quede fuera de la atención mediática.

