Camila Andrade habría comenzado el 2026 con nueva conquista: lo dejó entrever en “Fiebre de Baile”

Camila Andrade comenzó el 2026 a todo ritmo y no sola, como muchos pensábamos. La comunicadora compartió en redes sociales su tradicional chapuzón de Año Nuevo en las playas de Brasil, dejando ver que disfrutaba del mar y el sol en completa soledad.

Sin embargo, nuevos antecedentes revelados en “Fiebre de Baile” dejan entrever que la realidad podría ser otra: Andrade habría recibido el año acompañada, aunque con bastante discreción.

La tensión surgió en un diálogo entre la participante y Diana Bolocco durante el programa: "Este es tu año de merecimiento, lo comenzaste con el pie derecho, no solo acá, porque te vi en Instagram en Brasil bañándote en el mar", comentó Diana.

La ex de Francisco Kaminski respondió, entre risas y entusiasmo: "A las 12 de la noche estuvimos bailando samba, anticipamos un poco este año en Brasil. Estoy muy contenta y como tú dijiste, creo que es el año del merecimiento de puras cosas buenas y lindas".

Pero Diana no dejó pasar el detalle y cuestionó la aparente contradicción: "Oye, cuando tú dices 'estuvimos aquí', ¿a qué te refieres? Porque yo te vi solita en tu foto, bañándote en el mar, tomando desayuno, tomando caipiriña, pero sola".

Cami trató de esquivar, con una respuesta que aumentó aún más el misterio: "Siempre hablo así, como en plural. O sea, si quieres que te dé información, lo intercambio con algo".

La animadora subió la apuesta: "Si yo te digo dos palabras claves: Botafogo y rucio (...) ¿Qué me dices tú?".

La participante, visiblemente nerviosa, reaccionó: "Si supieras, estuvo súper entretenido, bonitos recuerdos (...) de dónde sacaron la información".

