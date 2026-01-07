Edmundo Varas sorprende a todos con su inesperado logro académico

El ex chico reality, Edmundo Varas, no deja de romper esquemas y esta vez lo hizo de manera académica. A través de sus redes sociales, compartió una noticia que dejó boquiabiertos a más de uno, al revelar que se licenció en psicología, marcando un hito personal y profesional que demuestra que su vida va mucho más allá de la televisión.

"Hoy es un día para detenerme y registrar un paso más. Hace tiempo vengo estudiando y trabajando en mí; ha sido un camino profundo y significativo, lleno de aprendizajes, dificultades, cansancio y, en algunos momentos, desánimo. Aun así, pensar en la persona y el profesional en el que deseo convertirme ha sido el motor que me ha permitido seguir adelante. Hoy doy un paso importante al obtener el grado de Licenciado en Psicología, y lo recibo con gratitud y alegría. Sé que aún queda camino por recorrer, pero tengo la certeza de que creer en uno mismo y atreverse a ponerse en acción lo cambia todo", escribió Varas junto a la foto donde luce su diploma.

El registro deja en claro que Edmundo alcanzó su licenciatura en la Universidad SEK y que obtuvo un sobresaliente 6.2, dejando atrás la imagen de chico reality para consolidarse como un profesional serio y comprometido.

Aunque no faltaron los comentarios envidiosos y la clásica mala onda de algunos usuarios, la mayoría de sus seguidores celebró el logro académico, destacando la transformación de Varas y felicitándolo por asumir el desafío y convertirse en psicólogo.

