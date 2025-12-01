Tita Ureta rompe el misterio: revela el sexo de su bebé en un emotivo anuncio junto a Ana Torroja

Después de varios días de teorías, filtraciones y especulaciones, Tita Ureta por fin rompió el silencio y confirmó lo que sus seguidores venían sospechando. Y es que el bebé que espera junto a su esposo, Spiro Razis, es una niña.

La animadora había anunciado hace apenas semanas su embarazo con una sesión fotográfica digna de revista, asegurando que estaba viviendo el "viaje más lindo y desafiante". Pero entre publicaciones, guardó bajo llave el dato que todos querían saber: el sexo del bebé.

Sin embargo, la calma no duró mucho, porque el misterio empezó a resquebrajarse durante la la Teletón, donde se encendió la chispa del rumor.

Todo partió con un intercambio aparentemente inocente entre Tita y María José Quintanilla tras la presentación de la cantante en el Estadio Nacional. Mientras agradecía al público, la “Coté” soltó una frase que incendió las redes de inmediato.

"Agradecida de los parientes, de mi equipo también, de las personas que me invitaron, de ti, de mi sobrina, de todos po, tú sabes", dijo Quintanilla.

La palabra "sobrina" fue suficiente para que los seguidores se lanzaran a hacer teoría tras teoría, convencidos de que Tita esperaba una niña. La presentadora, eso sí, eligió guardar silencio hasta el domingo.

La revelación con una estrella mundial de por medio

Finalmente, Tita Ureta decidió que era hora de despejar dudas, y lo hizo a lo grande. Subió un video en redes sociales acompañada de Ana Torroja, la legendaria voz de Mecano, quien también estuvo en la Teletón y no dudó en sumarse al momento del anuncio.

En el registro, la cantante aparece acariciándole la panza a la futura mamá, mientras Tita comenta con orgullo: "Está bendita por Ana". Y al enterarse de que la intérprete también tiene una hija, remató con un emocionado: "Ay, qué emoción. Gracias Ana".

PURANOTICIA