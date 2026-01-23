Tita Ureta festejó su cumpleaños más especial y habló sin filtros sobre su embarazo: “Trayendo vida al mundo”

En plena cuenta regresiva para convertirse en madre, Tita Ureta celebró este 22 de enero su cumpleaños número 34 con una publicación que mezcló emoción, exposición personal y un potente mensaje que rápidamente encendió a sus seguidores.

La hija de Emeterio Ureta compartió una cuidada fotografía en blanco y negro, parte de una sesión artística donde su embarazo es el protagonista absoluto. Una imagen íntima, pero a la vez pública, que acompañó con un mensaje cargado de sentimientos.

“Ya son 34 años llenos de amor. Paso por aquí para agradecer tantas muestras de cariño, palabras que me llenan el alma y el corazón”, escribió, desatando una ola de reacciones.

Un cumpleaños marcado por la maternidad

Lejos de un festejo tradicional, la conductora de La Hora de Jugar dejó claro que este nuevo año llega atravesado por un cambio vital que la tiene completamente emocionada.

“Me siento tan afortunada de recibir un nuevo año, sana, en familia, con amigos y trayendo vida al mundo”, expresó, confirmando que la maternidad —junto a su esposo, el deportista Spiro Razis— se ha convertido en el eje de esta etapa.

Eso sí, el embarazo no ha significado bajar el ritmo. En más de una ocasión, Ureta ha mostrado en redes sus escapadas al mar y actividades al aire libre, incluso en esta etapa, reafirmando su estilo de vida activo y su conexión permanente con la naturaleza, algo que no todos dejan pasar sin comentario.

Para cerrar, la comunicadora volvió a abrir su corazón y dedicó unas palabras a quienes la han acompañado durante este proceso tan expuesto como celebrado. “Los quiero mucho, gracias por leerme y que todo este amor que siento se multiplique para ustedes”, señaló.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes, felicitaciones y buenos deseos, confirmando que cada paso de Tita Ureta —sobre todo en este momento clave de su vida— sigue generando atención y cariño por parte de sus seguidores.

PURANOTICIA