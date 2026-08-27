Tini Stoessel y su padre enfrentan millonaria disputa patrimonial: auditoría revela que la artista no controla sus propias sociedades

La relación profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa uno de sus momentos más complejos, luego de que la artista de 29 años decidiera poner fin a una alianza que se extendió durante 15 años y ordenara una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y negocios.

Según revelaron medios argentinos como Infobae y Clarín, la revisión habría detectado un complejo entramado societario y financiero, en el que los derechos económicos, contratos discográficos y ganancias asociadas a la imagen de la cantante quedaron vinculados a compañías administradas por su padre y su hermano Francisco.

De acuerdo con estas versiones, Tini no tendría voz ni voto ni capacidad de decisión en dichas sociedades, situación que habría generado cuestionamientos al interior de su equipo y motivado la intervención de nuevos abogados.

EL LÍMITE MENSUAL

El conflicto habría comenzado a evidenciarse a partir de situaciones cotidianas relacionadas con el manejo de sus recursos. Según relató la periodista Noelia Antonelli, de Telefé, uno de los episodios que habría marcado un punto de inflexión ocurrió cuando la cantante intentó adquirir un accesorio exclusivo y descubrió que tenía restricciones para concretar la compra.

“Tini tenía establecido un límite mensual de 5.000 dólares”, afirmó la periodista, una cifra que resultaría particularmente llamativa considerando los ingresos generados por la carrera internacional de la artista.

La auditoría también habría puesto el foco en los resultados económicos de su gira FUTTTURA. De acuerdo con los reportes citados por medios argentinos, el tour habría generado cerca de 43 millones de dólares, mientras que Tini habría recibido aproximadamente 300 mil dólares de ese monto.

A esto se suma que, según las mismas informaciones, la cantante no figuraba autorizada para operar las cuentas bancarias de las compañías vinculadas a su actividad profesional. La situación habría cambiado recién en junio de 2026, cuando Tini logró acceder a una cuenta de su exclusiva titularidad tras la intervención de sus nuevos representantes legales.

DISTANCIAMIENTO FAMILIAR

En paralelo a la revisión patrimonial, han tomado fuerza las versiones sobre un eventual distanciamiento personal entre la artista y sus padres, especialmente luego de que estos no estuvieran presentes en los preparativos de su matrimonio con el futbolista Rodrigo De Paul.

Sin embargo, desde el entorno de Alejandro Stoessel han intentado restarle dramatismo a la situación. En el programa LAM, de América TV, un amigo cercano del productor descartó que exista una ruptura familiar y sostuvo que el proceso responde a una reorganización de carácter formal.

“Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda, tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse”, aseguró.

Hasta ahora, ni Tini Stoessel ni sus familiares han realizado declaraciones públicas oficiales respecto de la situación. El conflicto se mantendría, por el momento, en una etapa de negociaciones privadas destinadas a reorganizar los bienes y estructuras societarias, sin que existan acciones judiciales concretas conocidas públicamente.

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