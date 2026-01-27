¿Tini Stoessel espera un bebé? El detalle que hizo explotar las redes: “O está re mil embarazada o está ganando masa muscular”

¡Rodrigo de Paul y Tini Stoessel volvieron a encender los rumores! Desde que la pareja retomó su relación, cada movimiento de los tortolitos llama la atención. Y ahora, mientras circulan versiones sobre un posible casamiento entre la dupla trasandina, las redes explotaron con un nuevo chisme: ¿Tini estaría embarazada?

La chispa se encendió con un video reciente de la cantante en TikTok –el cual borró horas después–, donde se la ve bailando con una amiga. Pero lejos de los pasos de baile, lo que desató el revuelo fue una incipiente pancita que no pasó desapercibida. Tras la avalancha de comentarios, Stoessel no ha dado ninguna declaración.

Para muchos seguidores, este clip es “la prueba irrefutable” de que la pareja podría estar esperando su primer hijo. La primera pista había llegado días atrás con un enigmático dibujo de tres corazones que Rodrigo compartió en sus redes. Mientras unos apuestan a que Tini está embarazada, otros creen que simplemente está intensificando su entrenamiento físico.

"Hay dos motivos: o está re mil embarazada o está ganando masa muscular porque se está cuidando más", señaló un usuario.

PURANOTICIA