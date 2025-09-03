Tiktoker Danilo 21 da el salto a la televisión y se suma como panelista a Primer Plano: “De mi pieza a CHV”

Danilo 21, popular creador de contenido conocido por sus comentarios sobre la farándula nacional, oficializó su llegada al estelar Primer Plano.

Tras semanas de rumores sobre su debut en televisión, el influencer se sumará al espacio conducido por Julio César Rodríguez y que cuenta con un panel integrado por Vasco Moulian, Pancha Merino, Pablo Candia y Cecilia Gutiérrez.

"De mi pieza a CHV", escribió el oriundo de Vilcún en sus redes sociales.

"Gracias gente por creer en mis sueños", agregó, donde luego bajo esta misma línea, el influencer reveló que se mudó a Santiago "para ser asesor de contenidos y panelista" del icónico programa de farándula.

El Tiktoker, en una conversación conLa Cuarta señaló que trasladarse a la capital "es un gran gasto y si lo hago, además de la intención de crecer laboralmente, es para ayudar a mis papás a tener un mejor pasar".

Finalmente, Danilo detalló que: "Estoy tan feliz y nervioso por este nuevo desafío. Espero estar a la altura de lo que yo y ustedes esperan de mí. Seguiré dando lo todo en redes y manteniendo mis opiniones claras y decisivas".

Hasta el momento, no han revelado la fecha en que Danilo 21 debutará en las pantallas de Chilevisión.

PURANOTICIA