“Tierra Brava”: Valentina Torres asegura que pudo hacer las paces con Alexandra Méndez antes de ser eliminada

Valentina Torres, más conocida como “La Guarén”, fue la última eliminada del reality de Canal 13 “Tierra Brava” y si bien dentro de su participación, fue muy querida por los demás miembros del encierro, siempre tuvo discusiones con Alexandra “La Chama” Méndez.

Sin embargo, la influencer aseveró al diario Publimetro, que antes de que ella abandonara la casa en Perú, pudo hacer las paces con la venezolana: “A mí me impresionó que en mi última semana en ‘Tierra Brava’, empezamos a tener una buena relación, comparado como lo tuvimos todo el reality. Hasta hablábamos, nos reíamos juntas”, señaló.

Torres comentó que, incluso, “Me pidió perdón por haberme dicho débil alguna vez. Realmente te encuentro una mujer fuerte, y encuentro heavy que te estén eliminando con dos hombres fuertes súper injusto”.

Por último, la pareja de Nicolás Solabarrieta aseveró que, antes perder la prueba, pudieron hacer las paces, y eso hizo que “Guarén” cambiara su percepción de Alexandra Méndez

“Me dijo que me admiraba y que no quería que yo me fuera de la casa. Así que me quedo con una buena sensación de Alexandra Méndez de mi última semana de reality. Independiente de no estar de acuerdo con muchas cosas de lo que haya hecho adentro o de su personalidad como puede ser viceversa”, cerró Valentina Torres.



