“Tierra Brava”: Uriel Romero es eliminado

Un nuevo proceso de eliminación se vivió en el reality “Tierra Brava” de Canal 13, en esta oportunidad se enfrentaron “Junior” Playboy y el cantante Uriel Romero, más conocido como “El Futuro Fuera de Órbita”.

Fue este último quien perdió en el evento, debido al cansancio y a un dolor por un esguince de hombro, y no puedo superar al famoso chico reality.

“Di lo mejor de mí, al final me cansé demasiado y no daba más, por eso me detuve. Me llevo una muy linda experiencia", dijo Romero, tras terminar la prueba.

Por otra parte, le dedicó palabras a su pareja Daniela Castro, tras confirmarse su salida: "A la ‘Guapiruli’ cada día la quiero más, es muy grande lo que siento por ella, y afuera la voy a esperar sí o sí”

Asímismo, la ex Master Chef tuvo que ser contenida por Valentina Torres, “La Guarén”, tras romper en un desconsolado llanto.

“No pensé que iba a pasar esto, no estaba en esta posición. Lo bueno es que tengo muy buenos compañeros y amigos increíbles que van a estar conmigo estos días difíciles. Te voy a echar muchísimo de menos, te quiero mucho y me voy a acordar de ti todos los días”, le dedicó Castro.

