Tierra Brava: Pelea entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci marca el regreso del reality, tras receso por el Festival de Viña

Tras una semana de no emisión, por la celebración del Festival de Viña 2024, el reality Tierra Brava volvió a las pantallas de Canal 13 y lo hizo con una fuerte discusión entre la pareja conformada por Daniela Aránguiz y Luis Mateucci.

Todo comenzó cuando, los participantes debían participar en una dinámica donde debían realizar un podcast, donde uno de los temas fue, el porque a las chilenas les gustaba buscar la clave del Instagram de su pareja.

En medio de las preguntas, Junior Playboy (quien fungía las labores de conductor), le preguntó a la pareja si estarían dispuestos a tener hijos, a lo que la ex Mekano respondió tajantemente que no, pero que si “adoptaría” a Nicolás Solabarrieta.

Esto provocó el enojo del argentino, quien comentó: “Quiere adoptar uno de 30, se hace la boluda no más”, para luego retirarse indignado, y asegurar que su pareja si sería capaz de meterse en sus redes sociales.

Aránguiz aseguró que ella no lo haría, puesto que eso es parte del proceso judicial que lleva, contra su ex esposo, el jugador Jorge “Mago” Valdivia: “La demanda de mi ex contra mí es por tóxica, porque según él yo me metí en sus cosas personales, en sus claves de teléfono. Yo estoy peleando por juicio eso y él viene y dice esto”, aseguró.

“Si querés comerte un pendejo, comételo”, le dijo enojado el argentino, y Daniela le contestó con furia. “Deja tus pendejadas, el único h*** que le andaba metiendo las manos a una mina por debajo de las sábanas aquí eres tú, yo no soy ninguna mar*** que se va a meter con otro".

"Y si yo quisiera tener tus claves de Instagram le pago a un h*** y las tengo así, en 5 segundos", agregó Aránguiz. Por otra parte, ella le mostró una versión impresa de las cosas que él le dijo a Alexandra "La Chama" Méndez.

"Te vi metido en la cama de allá bajo la almohada toqueteándote entero con esa h*** siendo que me dijiste que no lo hiciste. Tú crees que soy h***, pero yo tengo ojos en todos lados y sé todo lo que has hecho", aseveró.

"Las coqueterías que te mandaste con la brasileña, dijiste que te sentías atraído por la Daniela Castro, te diste besos con la Guarén. Eres igual que todos, cualquier micro te sirve, me has dejado como el c**** De h****, dos veces”, expresó.

Tras el intenso encuentro, ambos se reconciliaron al poco tiempo y hasta, compartieron el desayuno, a la mañana siguiente.



