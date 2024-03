Tierra Brava: Pamela Díaz se convierte en la tercera nominada de la semana

En una nueva emisión del reality show “Tierra Brava” de Canal 13, se vivió una competencia individual, para saber quién será el tercer nominado de semana.

Fabio Agostini, Pamela Díaz, Botota Fox, Alexandra "Chama" Méndez y Hans "Miguelito" Malpartida, tuvieron que defender su lugar en la competencia, por ser parte del equipo perdedor de la competencia colectiva.

La competencia consistió pasar por una barra de equilibrio, correr hacia una caja, desamarrarla, rescatar un banderín y devolverse para depositarlo en el porta banderines, este proceso se debía repetir tres veces, puesto que había que rescatar una misma cantidad de objetos.

Al final, la competencia quedó de la siguiente manera: Primero Agostini, Segundo “Botota”, la “Chama” quedó en el tercer puesto y “Miguelito” se quedó en cuarto lugar, por lo que la perdedora, fue “La Fiera” Pamela Díaz.

“Creo que es la competencia más baja que he tenido aquí. Igual me da lata que está la Dani, está Nico que nos llevamos bien, la idea es que ninguno de los tres nos vayamos (...) Yo cuando me meto en algo quiero ganarlo siempre, soy media picota, soy amurrada, creo que he demostrado ser una mina guerrera para mis cosas. Sí hoy día me bajoneó, pero no importa”, comentó la exmodelo, tras la competencia.

Con esto Pamela Díaz se une a Nicolás Solabarrieta y Daniela Castro, como los nominados de la semana, y quienes están en riesgo de ser eliminados.



