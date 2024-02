Tierra Brava: Nicolás Solabarrieta le confiesa a su pareja que tiene un tumor

Durante la última emisión del reality “Tierra Brava” de Canal 13, el exfutbolista Nicolás Solabarrieta, le confesó a su pareja Valentina “La Guaren” Torres, que cuando estaba jugando fútbol profesional, le encontraron un tumor.

El joven, le contó a Torres que una de las razones que propició su retiro anticipado de las canchas, fue cuando le detectaron las enfermedad, en mayo del año pasado.

“Cuando me encontraron el tumor nunca le tomé el peso, estaba más preocupado de cuándo me iba a recuperar para volver a trotar en la trotadora. Por el momento estoy bien, me tengo que chequear cada 6 meses... puede volver, pero espero que no”, comentó.

Por otra parte, aseveró que él no está cerrado a la idea que el diagnóstico de que el tumor pueda resultar cancerígeno, y en un momento de introspección, aseveró que, si ese fuese el caso, sabría vivir con eso.

“Para mí el cáncer es una enfermedad de la emoción. Creo que la emoción que más me afectaba en ese momento todavía está, pero aprendí a vivir con eso”, finalizó.

PURANOTICIA