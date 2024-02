“Tierra Brava”: “La Guarén” se auto nominó tras perder la competencia grupal

Una nueva competencia de equipos se realizó en el reality “Tierra Brava” (Canal 13), dejando al equipo rojo como el ganador de la prueba de relevos, por ender el team verde nuevamente debe nominar a uno de los suyos, para el proceso de eliminación.

Luis Mateucci, líder de los “linterna verde”, aseveró que en esta oportunidad, debía ser una mujer la nominada, puesto que la última vez, fue un hombre (Uriel Romero), quien debió enfrentar el proceso: “Yo creo que a Shirley le podemos dar una oportunidad mañana, somos cinco mañana compitiendo. Gabrieli lo dio todo y está muy saturada”.

Sobre quién será la mujer nominada, el argentino aseveró que ya tenían una voluntaria: “En este caso, Guarén se quiere auto nominar, ella misma lo pidió y creo que todos estuvimos de acuerdo en que ella represente al equipo verde”.

Por otra parte, Valentina Torres (nombre real de la influencer), relató el porqué de su decisión: “Yo me ofrecí, me gusta competir y quiero tener más experiencia. Siento que Shirley ha competido harto, Gabrieli acaba de llegar. Quiero sentir acción nuevamente, me gusta sentirme en riesgo. Así que, vamos con todo, no tengo miedo”, comentó la joven.



