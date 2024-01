Tierra Brava: Gabieli Moreira ingresa a la casa

En el último capítulo de Tierra Brava, se vivió el ingreso de una nueva concursante que está fuertemente ligada a uno de los concursantes, se trata de Gabrieli Moreira, brasileña que fue la ex pareja del español Fabio Agostini.

El ingreso se produjo, cuando la producción dejó una caja gigante el patio de la casa, con la leyenda de “frágil”, para luego revelar a la nueva participante del espacio de Canal 13.

Una vez que se reveló que era la ex pareja de Agostini, el español fue a abrazar a la brasileña de 24 años y la presentó ante todos los participantes. “No me lo esperaba para nada. Terminamos antes de venir, nos dimos un tiempo a ver qué pasaba, y aquí estamos”, expresó.

"Yo nunca le he aguantado tanto a una persona como a ella, porque la quiero mucho. Lo que sí, es celosa. Y es brava, no se deja domar. No tiene ni comparación con Chama”, aseguró Agostini.

Por otra parte, hablo le habló muy mal de la “Chama”, diciendo que tuviera cuidado con ella: “Una decepción enorme, se ha portado muy mal, hablaba m… a mis espaldas. Tuve una pelea muy fuerte con ella, agarró un palo de escoba y me lo tiró fuerte. Cuidado con ella, es mentirosa, agresiva y cobarde, y nunca va a admitir sus errores”



PURANOTICIA