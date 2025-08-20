Luis Jara celebrará sus 40 años de carrera con un histórico concierto en el Teatro Municipal de Santiago

El reconocido cantante nacional Luis Jara conmemorará cuatro décadas de trayectoria artística con un inédito concierto en el Teatro Municipal de Santiago, marcando así su primera presentación en este emblemático recinto cultural.

Y fue el propio artista quien ha definido esta presentación como “el espectáculo más importante de mi carrera”, anticipando una velada cargada de emoción y grandes sorpresas para su público.

La presentación se llevará a cabo en el marco de los 60 años de vida de Luis Jara, que celebra su aniversario el próximo 25 de octubre. El cantante expresó su intención de que este evento represente un hito en su trayectoria, señalando que busca "dejar registrada esta etapa como parte de la historia de mi carrera". Por ello, el concierto será registrado en audio y video para su futura edición.

En relación a su venta de entradas, estas se encontrarán disponibles a través del sistema de Passline con precios que parten desde los $35.000.

Cabe destacar que este especial show se realizará el 26 de octubre.

