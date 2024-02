Tierra Brava: Eliminación de Valentina Torres hizo llorar a los participantes

Una nueva eliminación se vivió en el último episodio del popular reality “Tierra Brava” de Canal 13, esta vez se trató de Valentina Torres, más conocida como “La Guarén”, y dejó a sus compañeros de encierro completamente desconsolados.

En la prueba, donde su rival fue Jhonatan Mujica, consistía en rescatar cuatro bolsitas que se encontraban en altura, para luego recorrer un circuito que mezclaba equilibro, resistencia y agilidad, para luego lanzarlas a una plataforma.

Finalmente, fue la influencer quien perdió la prueba y eso hizo llorar a sus amigos de encierro, puesto que era una de las más queridas de la casa, incluso, ganando un premio a la “mejor compañera”.

“Me encantó conocerlos, los quiero mucho, gracias por todo, cada uno de ustedes es especial, y nunca nadie me terminó cayendo mal”, declaró entre lágrimas, “La Guarén”.

Por su parte, Nicolás Solabarrieta, su pareja en el encierro, declaró que volverían a estar juntos, una vez terminara el enclaustro, lo cual si ha pasado, teniendo en cuenta sus actividades en redes sociales.

“Como compañero y amigo, estoy muy orgulloso. Otra vez me sorprendiste, nos cerraste la boca a todos; no sé de dónde sacas esa energía. Tú sí te merecías seguir acá, no como algunos que veían y no lo disfrutabas; tú sí, lo disfrutaste hasta el último día. Te quiero mucho, se te extrañara en la casa y harás mucha falta”, expresó emocionado Luis Mateucci.

Tras esto, muchos compañeros fueron a abrazarla, entre lágrimas, entre ellos estaban Nicolás Solabarrieta, “Botota”, Dani Castro, Mateucci y el mismo Jhonatan Mujica.





(Imagen:@Tierrabrava13)

