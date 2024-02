Tierra Brava: Discusión por robos de comida genera pelea entre Mateucci y “La Chama”

Un tenso momento se vivió en el reality “Tierra Brava” de Canal 13, cuando el argentino Luis Mateucci y la modelo, Alejandra Méndez, más conocida como la “La Chama”, tuvieron una fuerte discusión, por unos supuestos robos de comida, donde la venezolana era la acusada.

Todo comenzó, en una actividad donde se eligió a la mejor compañera, que tuvo como ganadora a Valentina “La Guarén” Torres. El argentino, se empezó a burlar de la maniquí llanera, puesto que no había recibido ningún voto.

“1, 2, 3, 4 y no fuiste mejor amiga, por rastrera y zapatera, mala inmunda, te nos fuiste a la b”, cantó Mateucci, lo que provocó el enojo de la venezolana: “¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate!”

Tras esto, Daniela Castro acusó que le habían robado un tarro de Nutella y dos huevos, por lo que Mateucci y “La Chama” entraron en una fuerte discución, cuando la venezolana lo sindicó a él como el ladrón.

“Sí Chama vos sos tan buena, Sor Chama”, dijo Mateucci, mientras que Méndez lo trataba de mentiroso, a lo que el hombre siguió: "Sos una falsa. Tómatela, tómatela, ándate para allá (...) te estás haciendo la cancherita, sor Chama".

“Corta la huevada, me estás diciendo que me calle y no te callas, a mí me han cargado mil cosas que tú has hecho (...) ¿Y qué te he dicho? Ni yo he tenido actitudes que has tenido conmigo. ¡Obsérvate como eres tú!”, replicó "La Chama".

Tras la pelea, la venezolana se sinceró con Botota Fox y le dijo que: “A Luis yo lo quiero mucho, pero yo no voy a permitir que me falte el respeto. O sea, lo quiero y lo adoro, pero ya se la he dejado pasar varias veces”.

