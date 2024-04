“Tierra Brava” define a sus finalistas: Fabio Agostini y Luis Mateucci se enfrentarán por el millonario premio

La noche de este jueves, tras casi siete meses al aire Canal 13 emitió el último capítulo de su reality “Tierra Brava”, donde se definió a los dos finalistas que se disputarán este domingo 21 de abril el convertirse en el gran ganador del programa de telerrealidad.

En un intenso duelo, el que contó con circuito de obstáculos, laberintos, desplazamiento a punta y codo, e incluso una parte acuática, se vivió la doble eliminación que dejó a los flamantes finalistas.

En primera instancia fue el turno de la peruana Shirley Arica, quien se enfrentó al español Fabio Agostini, él que logró el triunfo gracias a un pequeño error de la modelo, la que fue eliminada de la competencia.

“No me la hizo fácil (Shirley). No voy a permitir que nadie me gane. Estoy con la mirada del tigre, como Rocky Balboa. Estoy muy feliz de haber llegado donde estoy, pero para mí llegar segundo es llegar último”, aseguró Agostini sobre su desempeño, añadiendo que “soy muy competitivo. La promesa que me hice y lo que hago cada vez que me propongo algo es ser el primero, y si me tengo que romper una pierna, lo haré para no permitir que otro gane”.

Posteriormente, se midieron en un complejo enfrentamiento el argentino Luis Mateucci y el chileno Nicolás Solabarrieta, donde este último no consiguió finalizar la prueba, lo que dio por ganador al trasandino.

“Estoy orgulloso de haberle ganado a un exfutbolista. Cuando nadie apuesta por mí, ni yo, saco todo de mí y termino con la victoria”, fueron parte de las palabras de Mateucci, quien también tuvo palabras para Fabio, asegurando que “se lo haré difícil, quiero ganar mi segundo reality y hacer historia. Cuidado, Fabio”.

De esta forma, quienes se enfrentarán por convertirse en el flamante triunfador de “Tierra Brava” la noche de este domingo 21 de abril a partir de las 21 horas en vivo y en directo desde Perú, serán Fabio Agostini y Luis Mateucci, quienes buscarán ser los ganadores del millonario premio de 25 millones de pesos.

PURANOTICIA