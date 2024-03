Tierra Brava: Daniela Aránguiz y Daniela Castro se enfrentan en un tenso “cara a cara”

En el último episodio del reality “Tierra Brava”, se vivió un tenso encuentro entre Daniela Aránguiz y Daniela Castro, debido a que en la dinámica del “Cara a Cara”, que tiene como fin buscar nominar a una persona para la prueba de eliminación, la ganadora de “Master Chef” se fue en contra de Luis Mateucci.

Castro nominó al argentino, y esgrimió sus razones: “Estábamos bien hasta que llegó Daniela (Aránguiz). No tienes otro talento además de pelar. Tú creíste que me gustas porque te di 40 gramos de avena más que al resto, no te hagas el importante”.

“Como no tienes huevos, te los paso yo. No eres capaz de decirme las cosas a la cara, tengo los huevos que tú no tienes”, remató.

Ante esto, Aránguiz, como pareja de Mateucci, le defendió y nominó a Castro para la eliminación y ahí comenzó la pelea: “Vengo de afuera y esta casa es muy chica, todo se sabe. Me siento muy observada por ti, siempre estás escuchando todo lo que nosotros hablamos con Luis. Y no entiendo tu odio por él”.

La ex “Mekano” agregó: “Dijiste que yo mantenía a Luis, eso no te lo voy a aceptar nunca en la vida, porque para que a un hombre lo mantenga tiene que nacer de nuevo. Y eso me molestó. Tengo distancia contigo desde que volví porque haces comentarios desafortunados”, lanzó.

Después de esto, Aránguiz se fue a su lugar sin escuchar los contrargumentos de Castro, a lo que esta última les gritó: “se creen estrellas”, mientras que Aránguiz le respondió: “Soy una estrella, muy brillante y fugaz”.



(Imagen: @tierrabrava13)

PURANOTICIA