Tierra Brava: Daniela Aránguiz insulta duramente a Daniela Castro y arma pelea en la casa

La recientemente ingresada Daniela Aránguiz, si bien volvió de forma alegre y abrazando a sus compañeros de encierro, inmediatamente se enfrascó en una pelea con una de las participantes del reality “Tierra Brava”, Daniela Castro.

Todo esto empezó cuando Karla Constant le dio la posibilidad a la ex “Mekano” de poder tener una cena con dos personas a su elección, sin embargo, todo lo que dijeran no iba a ser privado, y podía ser visto por los otros miembros de la casa a través de un monitor.

Aránguiz invitó a su novio Luis Mateucci y Alexandra Méndez más conocida como "la Chama". La conductora del encierro, hizo un par de preguntas a los comensales, entre la más llamativa, cuando les instó a decir quien, para ellos, eran los o las más doble cara.

Luis Mateucci nombró a Dani Castro, respuesta que fue apoyada por Daniela Aránguiz, "me pasa lo mismo"; dijo.

"Siento que tengo su mirada todo el día encima. Me tira flores y después me ataca de la nada, está muy metida en lo que hago y dejo de hacer. Junior, Botota y todo el mundo piensa lo mismo de ella. Ella hace galletas para quedar bien y comprarse a la gente", opinó el trasandino de la cocinera.

"Creo que ella tiene doble discurso. Siento que cuando peleamos se me rompió algo con ella, ojalá podamos retomar la relación. La encuentro mar***** sonriente, y creo que igual está picada porque creía que podía tener algo con Luis. Y Luis también le coqueteaba", sostuvo Daniela Aránguiz.

Por su parte, Castro impactada aseveró: "¡El medio rollo! Esta gente me odia. Me encanta importarle a la gente y que Luis Mateucci se crea tan importante".

Tras volver con sus compañeros, los tres se tuvieron que hacer cargo de sus dichos y fueron encarados por la cocinera: "No sé qué problema tienen conmigo, lo sentí totalmente personal. Lo único que voy a pedir es que no me vuelva a decir ‘Dani, ¿Qué postrecito vamos a tener hoy?’. Estoy aburrida de hablar con esa gente que cree que los miro todo el día", expresó Castro.



(Imagen: @tierrabravo13)

PURANOTICIA