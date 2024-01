Tierra Brava: Daniela Aránguiz defiende a Junior Playboy por ofensivos comentarios de Fran Undurraga

Durante la última emisión del reality Tierra Brava, Daniela Aránguiz hizo una defensa a Junior Playboy, esto debido a las burlas que estaba recibiendo por parte de la modelo Francisca Undurraga.

Esto se dio en una dinámica donde los encerrados debían leer cartas de sus compañeros, y cuando llegó el turno de que Fran leyera lo que escribió Junior, ella se burló de su ortografía e incluso dijo que “le sangran los ojos”.



.Por estos comentarios, Daniela Aránguiz se enojó y le recriminó inmediatamente: “Eso lo hace sentir mal, es una inseguridad súper grande”, comentó.

“(Él) No tiene la culpa de no tener buena educación, cuando dices ‘Ay, me duele los ojos leer esto’ haces sentir mal adentro a alguien. Eso habla peor de quien lo lee que de quien lo escribió”, terminó.



