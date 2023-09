«Tierra Brava»: Confirman el mes en que se estrenará el nuevo reality de Canal 13

Canal 13 ya definió el mes en que se estrenará su nuevo reality llamado «Tierra Brava», que será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

Y faltan pocas semanas para que el espacio llegue a la pantalla de la señal, ya que su debut se producirá en octubre.

Serán 16 los famosos que renunciarán a sus privilegios y deberán cumplir una serie de desafíos y competencias semanales en el nuevo programa de telerrealidad, género que estuvo ausente por 9 años en la estación.

El programa se ambientará en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez.

Canal 13 informó sobre el programa que los participantes "si no actúan diligentemente, si no cumplen con las tareas que se les asignan o si son desleales o no comprometidos, deberán asumir las consecuencias de sus actos".

Cabe recordar que los primeros confirmados son Junior Playboy y la ex animadora del Festival de Viña del Mar, Eva Gómez.

